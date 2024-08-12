В Украине введут электронные направления на ВВК: когда и как это будет

Новая система позволит автоматизировать многие процессы

В Украине идет общая мобилизация и получить повестку военнообязанные мужчины могут по домашним адресам и в общественных местах. Однако Министерство обороны Украины с Министерством здравоохранения работают над введением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП. По ее словам, новая система будет предусматривать, что военнообязанные и военные получат электронные направления на ВВК через приложение "Резерв+".

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", — рассказала Черногоренко.

Чиновница отметила, что, вероятно, каждое направление будет иметь уникальный QR-код, который позволит врачам ВВК быстро идентифицировать гражданина и получить всю необходимую информацию о нем.

Черногоренко добавила, что также создается единая электронная база данных для медиков о лечении военных. Это позволит врачам быстро получать доступ к истории болезни пациента, что значительно улучшит качество медицинской помощи. Чиновница объяснила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любых госпиталя или больницы, только если подать запрос.

По словам Екатерины Черногоренко, Министерство обороны планирует ввести новую систему электронных направлений на ВВК и электронную базу до конца 2024 года.

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