ТЦК не бачать дані про інвалідність у реєстрі "Оберіг": стала відома причина

Коли ця функція стане доступною на даний момент невідомо

ТЦК не бачать у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку. А вся річ у тому, що немає фінансування на те, щоб реалізувати Договір інформаційної взаємодії між Мінсоцполітики та Міноборони.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Коли планують виділити кошти, невідомо.

У Міністерстві соціальної політики повідомили журналістам, що договір інформаційної взаємодії з Міністерством оборони України було підписано ще 4 червня 2024 року. Але станом на 13 серпня, тобто через два місяці, все ще не реалізовано.

"Тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не здійснюється", — сказано в письмовій відповіді.

Це означає, що дані про осіб з інвалідністю автоматично не передаються до реєстру "Оберіг", через що функція автоматичного надання та продовження відстрочки недоступна

Раніше у Міноборони також прокоментували це питання. У відомстві відповіли лише, що продовжують роботу. Але конкретних термінів запуску цієї функції не назвали.

"За інформацією Директорату цифрової трансформації у сфері оборони, Міністерство оборони України проводить роботу з організації інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади власниками (розпорядниками, адміністраторами) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних, зазначених у відповідно до статті 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", а також проводить роботу над розширенням переліку послуг" — зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, що у січні 2024 року в Україні запрацював реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Дані про військовозобов’язаних ТЦК мали б отримувати (згідно із законом) в електронному вигляді від Пенсійного фонду та Мінсоцполітики. Інформація повинна була включати відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, зайнятість, досвід роботи за спеціальністю, місце проживання, про членів сім’ї та інші дані. Але через те, що фінансування на реалізацію договору між відомствами не було виділено, військовозобов’язані громадяни повинні повідомляти ТЦК про наявність права на відстрочку через свій соціальний статус особисто.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли почнуть штрафувати тих, хто не оновив дані до ТЦК до 16 липня. Депутат дав просту відповідь.