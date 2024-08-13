ТЦК не видят данные про инвалидность в реестре "Оберег": стала известна причина

Когда эта функция станет доступна на данный момент неизвестно

ТЦК не видят в реестре "Оберег" данные о лицах с инвалидностью, имеющих право на отсрочку. А все дело в том, что нет финансирования на то, чтобы реализовать Договор информационного взаимодействия между Минсоцполитики и Минобороны.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Когда планируют выделить средства, неизвестно.

В Министерстве социальной политики сообщили журналистам, что договор информационного взаимодействия с Министерством обороны Украины был подписан еще 4 июня 2024 года. Но по состоянию на 13 августа, то есть спустя два месяца, все еще не реализован.

"Поэтому передача сведений из баз данных Минсоцполитики в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не осуществляется", — сказано в письменном ответе.

Это означает, что данные о лицах с инвалидностью автоматически не передаются в реестр "Оберег", из-за чего функция автоматического предоставления и продления отсрочки недоступна

Ранее в Минобороны также прокомментировали этот вопрос. В ведомстве ответили лишь, что продолжают работу. Но никаких конкретных сроков запуска этой функции не назвали.

"По информации Директората цифровой трансформации в сфере обороны, Министерство обороны Украины проводит работу по организации информационного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти и другими органами государственной власти держателями (распорядителями, администраторами) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных, указанных в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также проводит работу над расширением перечня услуг" — отметили в Минобороны.

Напомним, что в январе 2024 года в Украине заработал реестр военнообязанных "Оберег". Данные о военнообязанных ТЦК должны были бы получать (согласно закону) в электронном виде от Пенсионного фонда и Минсоцполитики. Информация должна была включать в себя сведения об установлении, смене группы инвалидности, занятости, опыте работы по специальности, месте жительства, о членах семьи и другие данные. Но из-за того, что финансирование на реализацию договора между ведомствами не было выделено, военнообязанные граждане должны сообщать ТЦК о наличии права на отсрочку в силу своего социального статуса лично.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда начнут штрафовать тех, кто не обновил данные в ТЦК до 16 июля. Депутат дал простой ответ.