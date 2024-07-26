За донат на дрони та РЕБ для "Буревія" можна отримати унікальну вишиванку: деталі та умови розіграшу

Вишиванку цього бренду носить Ентоні Блінкен

Бригада "Буревій" Національної гвардії України відкрила збір на FPV-дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Кожен, хто зробить донат від 300 гривень братиме участь у розіграші ексклюзивної вишиванки "Світло" дизайнерки Світлани Волик.

Як розповіла у Facebook офіцерка бригади "Буревій" Національної гвардії України Анна Максимчук, чим більше донатів — тим більше шансів отримати вишиванку. Розіграш відбудеться на платформі Monobank 1 серпня. FPV та РЕБ, які будуть придбані на кошти цього збору допомагатимуть нищити ворога на Лиманському напрямку.

"Світлана Волик створила цю унікальну вишиванку, оздоблену камінням, зашиваючи у кожний стежок глибокий сенс Життя та сили Свого неповторного та зцілюючого Світла", — написала військова.

Ціль: 540 000.00 гривень

Посилання на банку — https://send.monobank.ua/jar/9hj55zU1ya

Номер картки банки — 5375 4112 2045 8074

Станом на момент написання новини зібрано 101 460 гривень.

Зазначимо, засновниця українського бренду "Своє", мати двох дітей Світлана Волик живе та творить у Сумах, але її вишиванки відомі не лише у багатьох містах України, але й далеко за її межами. У 2023 році її сорочку із зображеннями "хаймарсів" і "байрактарів" як оберегів України, отримав у подарунок держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, директор Благодійного фонду Сергія Притули Андрій Шувалов розповів "Телеграфу", кому треба донатити: великим фондам, чи конкретним військовим та волонтерам.