"Хірургічні заходи": Стефанчук пояснив, чому це скликання Верховної Ради лідирує за кількістю підозр нардепам

Це важкий період для України, але пройти його необхідно

Верховна Рада України дев'ятого скликання змогла встановити один доволі сумний рекорд – за кількістю підозр, які вручили народним депутатам. Але в цьому є плюс, оскільки означає ефективну роботу антикорупційної системи.

Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу каналу "Ми — Україна" 17 серпня. Він нагадав, що саме це скликання Ради ухвалило рішення про зняття депутатської недоторканності – що теж дало свій ефект.

"Це тому, що на початку нашої каденції ми прийняли дуже важливе рішення, реформу, якої ніколи не було в Україні — це зняли недоторканність народних депутатів. Саме тому це сталося. Саме тому, що ми сформували та запустили антикорупційну інфраструктуру. Саме тому, що за каденції цього парламенту був запущений Антикорупційний суд. І саме тому, що ми створили все необхідне законодавство для того, щоб ніхто в Україні ніколи більше не намагався пришити шеврон корумпованої країни для нашої держави. Саме тому ми це зробили", – зазначив він.

Стефанчук додав, що це дуже важкий період для України. Але країні потрібно його пройти, оскільки інакше корупцію вилікувати неможливо.

"Корупція не лікується гомеопатією, вона лікується хірургією. І оці хірургічні заходи ми зараз спостерігаємо", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нардеп Микола Тищенко отримав підозру від ДБР. Це сталося після нападу на військового у Дніпрі, участь в якому взяв нардеп та його охоронці.

15 липня підозру у вимаганні хабаря, недостовірні декларації, прихований відпочинок на Мальдівах, а ще підозру у держзраді та колабораційній діяльності від НАБУ, НАЗК та ДБР отримали одразу троє народних обранців – Микола Задорожній, Олександр Фельдман та Олександр Пономарьов.