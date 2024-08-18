"Хирургические мероприятия": Стефанчук объяснил, почему этот созыв Верховной Рады лидирует по количеству подозрений нардепам

Это трудный период для Украины, но пройти его необходимо

Верховная Рада Украины девятого созыва смогла установить один довольно грустный рекорд – по количеству подозрений, врученных народным депутатам. Но в этом имеется и плюс, поскольку означает эффективную работу антикоррупционной системы.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы — Украина" 17 августа. Он напомнил, что именно этот созыв Рады принял решение о снятии депутатской неприкосновенности – что тоже дало свой эффект.

"Это потому, что в начале нашей каденции мы приняли очень важное решение, реформу, которой никогда не было в Украине — это сняли неприкосновенность народных депутатов. Именно поэтому это произошло. Именно потому, что мы сформировали и запустили антикоррупционную инфраструктуру. Именно потому, что в каденцию этого парламента был запущен Антикоррупционный суд. И именно потому, что мы создали все необходимое законодательство для того, чтобы никто в Украине никогда больше не пытался пришить шеврон коррумпированной страны для нашего государства. Именно поэтому мы это сделали", – сказал он.

Стефанчук добавил, что это очень тяжелый период для Украины. Но стране нужно его пройти, потому что иначе коррупцию вылечить невозможно.

"Коррупция не лечится гомеопатией, она лечится хирургией. И эти хирургические мероприятия мы сейчас наблюдаем", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нардеп Николай Тищенко получил подозрение от ДБР. Это произошло после нападения на военного в Днепре, участие в котором принял нардеп и его охранники.

15 июля подозрение в вымогательстве взятки, недостоверные декларации, скрытый отдых на Мальдивах, а еще подозрение в госизмене и коллаборационной деятельности от НАБУ, НАПК и ДБР получили сразу три народных избранника – Николай Задорожный, Александр Фельдман и Александр Пономарев.