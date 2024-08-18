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"Хирургические мероприятия": Стефанчук объяснил, почему этот созыв Верховной Рады лидирует по количеству подозрений нардепам

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Стефанчук объяснил причины такого антирекорда Новость обновлена 18 августа 2024, 06:51
Стефанчук объяснил причины такого антирекорда. Фото Фото из соцсетей

Это трудный период для Украины, но пройти его необходимо

Верховная Рада Украины девятого созыва смогла установить один довольно грустный рекорд – по количеству подозрений, врученных народным депутатам. Но в этом имеется и плюс, поскольку означает эффективную работу антикоррупционной системы.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Мы — Украина" 17 августа. Он напомнил, что именно этот созыв Рады принял решение о снятии депутатской неприкосновенности – что тоже дало свой эффект.

"Это потому, что в начале нашей каденции мы приняли очень важное решение, реформу, которой никогда не было в Украине — это сняли неприкосновенность народных депутатов. Именно поэтому это произошло. Именно потому, что мы сформировали и запустили антикоррупционную инфраструктуру. Именно потому, что в каденцию этого парламента был запущен Антикоррупционный суд. И именно потому, что мы создали все необходимое законодательство для того, чтобы никто в Украине никогда больше не пытался пришить шеврон коррумпированной страны для нашего государства. Именно поэтому мы это сделали", – сказал он.

Стефанчук добавил, что это очень тяжелый период для Украины. Но стране нужно его пройти, потому что иначе коррупцию вылечить невозможно.

"Коррупция не лечится гомеопатией, она лечится хирургией. И эти хирургические мероприятия мы сейчас наблюдаем", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нардеп Николай Тищенко получил подозрение от ДБР. Это произошло после нападения на военного в Днепре, участие в котором принял нардеп и его охранники.

15 июля подозрение в вымогательстве взятки, недостоверные декларации, скрытый отдых на Мальдивах, а еще подозрение в госизмене и коллаборационной деятельности от НАБУ, НАПК и ДБР получили сразу три народных избранника – Николай Задорожный, Александр Фельдман и Александр Пономарев.

Теги:
#Верховная Рада #Коррупция #Подозрение #Руслан Стефанчук #Депутатська недоторканість