Кабмін відкрив дисциплінарне провадження щодо чиновника-лихваря, який регулює "ігорку"

Перевірка триватиме місяць

Кабінет міністрів України порушив дисциплінарне провадження стосовно члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Мова йде про Євгена Яхнія.

Відповідне розпорядження від 16 серпня опубліковане на урядовому порталі. Його підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, Комісії з питань вищого корпусу державної служби доручено здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 17 вересня 2024 року. Про його результати комісія має поінформувати Кабінет міністрів України.

Варто зазначити, що Яхній був фігурантом нашого розслідування щодо діяльності в Україні платіжної системи "Даймонд Пей". З чим пов'язано провадження Кабміну наразі невідомо, але в статті "Телеграфу" згадувалося, що він мав лихварську фірму, одночасно працюючи в КРАІЛ. Також його дружина отримала грошові перекази від фірми, що обслуговувала гральний бізнес зі зв'язками у РФ. Також він перешкоджав закривати казино з російським корінням в Україні.

Нагадаємо, Яхній був призначений на посаду члена КРАІЛ розпорядженням прем’єра на початку липня 2023 року. За даними аналітичної системи YouControl, з жовтня 2022 року по травень 2024 року у власності Яхнія перебувала фінансова компанія ТОВ ФК "Біксбіт". Видалений із числа власників, за даними аналітичних систем, він був лише у травні 2024 року. Це лихварська компанія, яка забезпечує діяльність декількох вітчизняних сервісів з мікрокредитування, зокрема "Turbogroshi" та "Qcredit".