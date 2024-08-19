Кабмин открыл дисциплинарное производство в отношении чиновника-ростовщика, регулирующего "игорку"

Проверка продлится месяц

Кабинет министров Украины начал дисциплинарное производство в отношении члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Речь идет о Евгении Яхние.

Соответствующее распоряжение от 16 августа было опубликовано на правительственном портале. Его подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В частности, Комиссии по высшему корпусу государственной службы поручено осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 17 сентября 2024 года. О его результатах комиссия должна проинформировать Кабинет министров Украины.

Следует отметить, что Яхний был фигурантом нашего расследования о деятельности в Украине платежной системы "Даймонд Пэй". С чем связано производство Кабмина пока неизвестно, но в статье "Телеграфа" упоминалось, что он имел ростовщическую фирму, одновременно работая в КРАИЛ. Также его жена получила денежные переводы от фирмы, обслуживавшей игорный бизнес со связями в РФ. Также он препятствовал закрытию казино с российскими корнями в Украине.

Напомним, Яхний был назначен на должность члена КРАИЛ распоряжением премьера в начале июля 2023 года. По данным аналитической системы YouControl, с октября 2022 по май 2024 года в собственности Яхния находилась финансовая компания ООО ФК "Биксбит". Удален из числа владельцев, по данным аналитических систем, он был только в мае 2024 года. Это ростовщическая компания, которая обеспечивает деятельность нескольких отечественных сервисов по микрокредитованию, в частности Turbogroshi и Qcredit.