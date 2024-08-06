У підозрюваного у вбивстві Фаріон завелися фанати: у них новий тренд у TikTok

У мережі вже більше 800 відео на цю тему

Після вбивства українського мовознавця Ірини Фаріон у соцмережі Tik-Tok запустили новий тренд. Він зводиться до того, що підлітки одягаються як підозрюваний у її вбивстві В’ячеслав Зінченко та беруть на себе відповідальність за злочин.

Про це йдеться у сюжеті "Говорити Великий Львів". Зазначається, що всі ролики супроводжуються російською музикою.

Крім перевдягань, деякі з підлітків також називають підозрюваного В’ячеслава Зінченка своїм кумиром і публікують контент із відповідними написами.

Для публікації цього контенту вони навіть запустили спеціальний хештег #фаріофф, під яким вже є понад 800 відеозаписів.

Варто зазначити, що нині не зовсім зрозуміло, чи є автори українськими підлітками і, чи не є це спробою роздмухати тему. Дуже показовими є коментарі до одного з таких відео, до якого більшість коментаторів просить пояснити, ким є людина на кадрах і хто така Ірина Фаріон.

Також важливим моментом є те, що платформа TikTok залишається одним з основних каналів поширення російської пропаганди в Україні, а її контент здебільшого спрямований на аудиторію дітей та підлітків, які ще не мають усталених моральних орієнтирів.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Фаріон було затримано в Дніпрі. Ним виявився 18-річний футболіст В’ячеслав Зінченко. Його охарактеризували як проукраїнського та вихованого хлопця. При цьому його батько заявив, що обвинувачення не має прямих доказів причетності його сина до замаху.