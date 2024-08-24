"Завоюю ще один": Усик віддав Зеленському один зі своїх чемпіонських поясів (відео)

Спортсмен обіцяє здобути ще одну перемогу для України

Український боксер Олександр Усик подарував президенту Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Цей пояс був спеціально зроблений для цього поєдинку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Повідомляється, що глава держави нагородив Усика нагородою "Національна легенда України".

Пояс WBC боксер отримав ще 2018 року, проте у травні 2024 року зміг повернути його після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі.

"Це справжній, який ми забрали у нашого товстого друга з Лондона. Оригінальний пояс, хочеться, щоб він залишився у вас", — сказав Усик.

На запитання Зеленського про те, чи нечесно буде відбирати пояс, боксер відповів, що завоює ще один. На уточнення, чи це буде в грудні, спортсмен відповів ствердно.

Зеленський також зустрівся з іншими українськими спортсменами, котрі зайняли призові місця на Олімпійських іграх у Франції, а також з їхніми тренерами.

Олімпійці передали президентові плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.

Як повідомлялося раніше, 16 серпня голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх підтвердив, що бій-реванш між Усиком та Ф’юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.