"Завоюю еще один": Усик отдал Зеленскому один из своих чемпионских поясов (видео)

Спортсмен обещает завоевать еще одну победу для Украины

Украинский боксер Александр Усик подарил президенту Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Этот пояс был специально изготовлен для этого поединка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Сообщается, что глава государства наградил Усика наградой "Национальная легенда Украины".

Пояс WBC боксер получил еще в 2018 году, однако в мае 2024 года смог вернуть его после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона. Оригинальный пояс, хочется, чтобы он остался у вас", — сказал Усик.

На вопрос Зеленского о том, не будет ли нечестно отбирать пояс, боксер ответил, что завоюет еще один. На уточнение, будет ли это в декабре, спортсмен ответил утвердительно.

Зеленский также встретился с другими украинскими спортсменами, которые заняли призовые места на Олимпийских играх во Франции, а также с их тренерами.

Олимпийцы передали президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, созданный французским иллюстратором Уго Гаттони.

Как сообщалось ранее, 16 августа председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подтвердил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.