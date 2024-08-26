Напруга на кордоні: у ДПСУ розповіли, що відомо про дії Білорусі та РФ на даний момент

За тим, що відбувається в глиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки

Ситуація на кордоні з Білоруссю, незважаючи на недружні дії, про які 25 серпня заявили в МЗС України, залишається контрольованою. За діями сусідів активно стежить розвідка.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. За його словами, загалом по кордону ситуація незмінна.

"Сили оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося", — розповів Демченко.

Він зазначив, що за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ.

"Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", — сказали в ДПСУ.

Також офіцер додав, що станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, яке б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напряму.

Нагадаємо, увечері 26 серпня в МЗС повідомили, що за даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включаючи танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку, що в Гомельській області поблизу північних кордонів України.

Як повідомляв Телеграф, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь визначила понад 20 бригад та батальйонних груп, які будуть залучені на кордоні з Україною. Вони нібито будуть там для недопущення прориву.