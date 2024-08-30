Зеленський хоче створити Міністерство єдності: в ОП назвали можливого кандидата в міністри

Охочих працювати на керівній посаді виявилося обмаль

Кандидатури на пост очільника Міністерства української єдності, яке задумав стровити президент України Володимир Зеленський, наразі немає. Остаточне рішення щодо нового органу виконавчої влади варто очікувати восени, коли буде сформоване чітке бачення інституції.

"Телеграф" спробував дізнатися бодай якісь подробиці. З детальною інформацією, яку роздобули журналісти, можна ознайомитись в ексклюзивному матеріалі "Зеленський задумав нове міністерство, але з ним вже є проблеми. Що пішло не так цього разу?".

"У нас досі велика проблема з кадрами", — нарікає один зі співрозмовників видання з ОП.

Він запевняє, що найкраще створювати нову посади одразу під конкретну людину, яка буде готова взяти на себе відповідальність. У нашого співрозмовника вже є сумніви щодо запуску Міністерства єдності.

"Якби прийшла людина і пояснила, як це має працювати, було б легше", — розмірковує представник ОП.

Такою людиною, на думку співрозмовника, міг би стати Андрій Шевченко, колишній посол в Канаді, а нині президент Світового конгресу українців.

Тим часом сам Шевченко в коментарі "Телеграфу" повідомив, що жодних пропозицій з Банкової йому не надходило.

Раніше "Телеграф" писав, що епопея з кадровими перестановками в Кабінеті міністрів, схоже, продовжується. Джерела в Офісі президента розповіли, що нові призначення в Уряді варто очікувати під кінець літа.