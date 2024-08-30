Зеленский хочет создать Министерство единства: в ОП назвали возможного кандидата в министры

Желающих работать на руководящей должности оказалось мало

Кандидатуры на пост главы Министерства украинского единства, которое задумал создать президент Украины Владимир Зеленский, пока нет. Окончательное решение о новом органе исполнительной власти следует ожидать осенью, когда будет сформировано четкое видение института.

"Телеграф" попытался узнать хоть какие-нибудь подробности. С детальной информацией, которую раздобыли журналисты, можно ознакомиться в эксклюзивном материале "Зеленский задумал новое министерство, но с ним уже есть проблемы. Что пошло не так на этот раз?"

"У нас до сих пор большая проблема с кадрами", — сетует один из собеседников издания из ОП.

Он уверяет, что лучше всего создавать новую должность сразу под конкретного человека, который будет готов взять на себя ответственность. У нашего собеседника уже есть сомнения в запуске Министерства единства.

"Если бы пришел человек и объяснил, как это должно работать, было бы легче", — рассуждает представитель ОП.

Таким человеком, по мнению собеседника, мог бы стать Андрей Шевченко, бывший посол в Канаде, а ныне президент Всемирного конгресса украинцев.

Между тем сам Шевченко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что никаких предложений по Банковой ему не поступало.

Ранее "Телеграф" писал, что эпопея с кадровыми перестановками в Кабинете министров, похоже, продолжается. Источники в Офисе президента рассказали, что новые назначения в Правительстве следует ожидать к концу лета.