Чи є людина, яка відповідає за інформполітику в Україні? В ОП відповіли

Зеленський розглядає створення "міністерства пропаганди"

На третій рік повномасштабної війни в Україні немає людини, яка відповідає за формування інформаційного порядку денного в державі. В різних структурах є свої люди, які "відповідають за стратегічні комунікації", проте нерідко між ними немає достатнього зв'язку, що призводить до плутанини в інформаційному полі.

Про це йдеться у статті "Телеграфу": Зеленський задумав нове міністерство, але з ним вже є проблеми. Що пішло не так цього разу?

Зазначається, що за два роки війни президент України Володимир Зеленський обдумував поповнення уряду ще двома міністерствами – пропаганди та української єдності. Про перше офіційно ніде не повідомлялось. За інформацією джерел "Телеграфу" в Офісі президента (ОП), це міністерство мало б протидіяти російським вкидам.

"Це мало б стати переосмисленням інформполітики держави та роботи міністерства культури та інформаційної політики", — сказав співрозмовник на Банковій.

Разом із тим, через понад два роки повномасштабної війни ніхто не готовий назвати ім’я людини, яка формує інформаційний порядок денний в державі. Джерела в ОП зазначили, що "однієї такої людини просто не існує".

Натомість в армії, спецслужбах, в уряді і ОП є свої люди, які "відповідають за стратегічні комунікації". Проте часами через проблеми з комунікацією публічні позиції цих органів не збігаються, що заплутує українців.

Існує очевидна необхідність побудови такої комунікації та актуальність боротьби з роспропагандою в умовах воєнного конфлікту. Однак далі президентської ідеї справа не пішла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами джерел в ОП, невдовзі в Уряді можуть бути нові призначення. Тривають дискусії щодо розділення Мінінфраструктури та розвитку громад на два окремі відомства.