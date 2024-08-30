Передчасно помер видатний український лікар та чиновник: чим запам'ятався Манолій Піцуряк

Це важка втрата для всієї області

У п'ятницю, 30 серпня, стало відомо, що на 67-му році життя помер заслужений лікар України Манолій Піцуряк. Він був громадським діячем, депутатом облради кількох скликань і очільником Солотвинської тергромади.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй сторінці в Телеграм.

"Прикарпаття у скорботі…Передчасно помер заслужений лікар України, громадський діяч, депутат обласної ради кількох скликань та голова постійної комісії облради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, очільник Солотвинської територіальної громади Манолій Піцуряк", – написала Онищук.

Манолій Піцуряк — що відомо

Манолій Піцуряк народився 5 листопада 1957 року на Буковині. Все життя присвятив громадській діяльності та роботі у медичній сфері, був добрим і знаним на Прикарпатті лікарем.

"За порадами та допомогою до нього часто зверталися і друзі, і знайомі. Передчасна смерть Манолія Піцуряка – важка втрата для всієї області. Висловлюю щирі співчуття родині та рідним Манолія Васильовича. Нехай Господь допоможе пережити гіркий біль втрати близької людини. Вічна та світла пам’ять Манолію Піцуряку…", – додала очільниця ОВА.

Манолій Піцуряк. Фото - Галицький кореспондент

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