Преждевременно умер выдающийся украинский врач и чиновник: чем запомнился Манолий Пицуряк

Это тяжелая потеря для всей области

В пятницу, 30 августа, стало известно, что на 67-м году жизни скончался заслуженный врач Украины Манолий Пицуряк. Он был общественным деятелем, депутатом облсовета нескольких созывов и главой Солотвинской громады.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук на своей странице в Телеграм.

"Прикарпатье в скорби… Преждевременно умер заслуженный врач Украины, общественный деятель, депутат областного совета нескольких созывов и председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, глава Солотвинской территориальной громады Манолий Пицуряк", – написала Онищук.

Манолий Пицуряк — что известно

Манолий Пицуряк родился 5 ноября 1957 года на Буковине. Всю жизнь посвятил общественной деятельности и работе в медицинской сфере, был хорошим и известным на Прикарпатье врачом.

"За советами и помощью к нему часто обращались и друзья, и знакомые. Преждевременная смерть Манолия Пицуряка – тяжелая потеря для всей области. Выражаю искренние соболезнования семье и родным Манолия Васильевича. Пусть Господь поможет пережить горькую боль утраты близкого человека. Вечная и светлая память Манолию Пицуряку…", – добавила глава ОВА.

Манолий Пицуряк. Фото — Галицкий корреспондент

Ранее "Телеграф" рассказывал от чего умерла сестра Арсения Яценюка.