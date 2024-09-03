СБУ не перевіряла начштаба СБС Гладкого перед призначенням: там назвали причину

До нового начальника штабу виникло чимало питань

Служба безпеки України не перевіряла Романа Гладкого перед призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем. Згідно з чинним законодавством, його своїм указом призначає міністр оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України.

Про це пише LIGA.net з посиланням на відповідь пресслужби СБУ. Там зазначили, що така процедура не передбачає обов'язкових додаткових перевірок чи погоджень із СБУ і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва ЗСУ.

Таким чином СБУ не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Гладкого перед призначенням на посаду, підсумували у спецслужбі. Після нового призначення Командування Сил безпілотних систем повідомило, що Гладкий упродовж 2018 – 2019 років пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

Журналісти уточнили в пресслужби СБУ, чи перевіряли Гладкого у 2018-2019 роках. На це там відповіли, що поки не можуть надати інших подробиць.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Гладкого призначили на посаду начальника штабу СБС, проте відразу після цього на нього посипалася критика. Зокрема ресурс DeepState повідомив, що капітан був підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, там зазначили, що його дружини мали паспорт Росії, а його дочка виступала на спортивних змаганнях під прапором країни-агресора. У Генштабі після скандалу спростували цю інформацію.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запропонував провести додаткові перевірки щодо Гладкого. Нардеп зазначив, що пропозиція прозвучала під час засідання Комітету 2 вересня.