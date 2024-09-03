СБУ не проверяла начштаба СБС Гладкого перед назначением: там назвали причину

К новому начальнику штаба возникло немало вопросов

Служба безопасности Украины не проверяла Романа Гладкого перед назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем. Согласно действующему законодательству его своим указом назначает министр обороны по представлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на ответ пресс-службы СБУ. Там отметили, что такая процедура не предусматривает обязательные дополнительные проверки или согласования с СБУ и является внутренним кадровым решением руководства ВСУ.

Таким образом, СБУ не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Гладкого перед назначением на должность, подытожили в спецслужбе. После нового назначения Командование Сил беспилотных систем сообщило, что Гладкий на протяжении 2018-2019 годов прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности.

Журналисты уточнили в пресс-службе СБУ, проверяли ли Гладкого в 2018-2019 годах. На это ответили, что пока не могут предоставить других подробностей.

Напомним, 30 августа стало известно, что Гладкий был назначен на должность начальника штаба СБС, однако сразу после этого на него посыпалась критика. В частности, ресурс DeepState сообщил, что капитан был подозреваемым в государственной измене, шпионаже и коррупции. Кроме того, там отметили, что у его жены был паспорт России, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом страны-агрессора. В Генштабе после скандала опровергли эту информацию.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил провести дополнительные проверки относительно Гладкого. Нардеп отметил, что предложение прозвучало во время заседания Комитета 2 сентября.