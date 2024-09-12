Такие фамилии давали настоящим плаксам: проверьте, есть ли у вас такие знакомые

Украинцы с такими фамилиями до сих пор живут в нашей стране

Украинские фамилии несут в себе код нации, ведь ни одно родовое имя не возникло просто так или из ниоткуда. Одни фамилии давали украинцам за их деятельность или профессию, другие за отдельные черты характера или внешности.

Обычно человек не выбирал фамилию, а получал ее от наблюдательных соседей или земляков. Так, некоторые из них сейчас могут показаться несколько обидными. Сегодня "Телеграф" рассказывает, какие фамилии давали плаксам и нытикам.

Нюнько

Фамилию Нюнько в Украине имеют около 150 человек (согласно данным реестра, по состоянию на 2013 год). Такое прозвище мог получить человек тонкослезный, плаксивый, всегда жаловавшийся и разводивший нюни.

Больше всего жителей с такой фамилией живут в Хмельницкой области, Шепетовском районе. Однако встретить украинцев с такой фамилией можно и во Львовской, Закарпатской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Плаксий

Фамилия Плаксий насчитывает 1308 носителей. Очевидно, что получить такое прозвище мог только человек склонный к плачу.

Самая густая ячейка фамилии находится в Винницкой, Киевской, Харьковской и Ивано-Франковской областях. В целом носители фамилии проживают во всех областях Украины, кроме разве что Ровенской. Да и в Закарпатье, по состоянию на 2013 год, было зарегистрировано только два человека с такой фамилией.

Стогний

Фамилия Стогний насчитывает 1857 носителей. Такое прозвище наблюдательные соседи или односельчане могли дать мужчине, склонному к постоянным жалобам на свою судьбу.

Сейчас большая ячейка фамилии находится в Киевской области. Многие с такой фамилией живут и в Харьковской и Полтавской областях. Золочевский район Харьковской области – едва ли не самая густая ячейка фамилии Стогний. На одного носителя фамилии приходится 246 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали тем, кто имеет много денег: проверьте, были ли богатые в вашем роду.