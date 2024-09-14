Настав час: Київ хоче почати повернення українців з ЄС додому

Україна хоче зайнятися розробкою відповідних програм із ЄС

Київ хоче розпочати роботу з Європейським Союзом щодо питань повернення українців додому. Проте, для цього необхідно створити необхідні умови безпосередньо в Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії. Його слова наводить РБК Україна.

"Пора ставити питання щодо розробки Європейським Союзом програм повернення українців. Звичайно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від умов безпеки, медичних послуг, відновлення житла. Це має бути на порядку денному", — сказав він.

За його словами, зараз МЗС працює з Єврокомісією з приводу створення ініціатив, які заохочуватимуть українців повертатися додому. Подібні ініціативи, каже Сибіга, мають створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці обирали повернення на батьківщину.

Як повідомлялося раніше, український уряд планує створити нове міністерство, яке опікуватиметься питаннями повернення українців з інших країн. При цьому Кабмін не хоче робити це силою, натомість воліє створити відповідні умови в Україні.

Як саме цей задум буде реалізовано, поки що не відомо. Про запуск роботи міністерства поки не повідомлялося, але очікується, що це станеться найближчим часом.