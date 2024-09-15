Сирський анонсував важливе нововведення для новобранців: що зміниться

Головком розповів, хто відіграє ключову роль у якості підготовки бійців

В Україні планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки для мобілізованих. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна, для цього командування докладає максимум зусиль.

"Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів. Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм", — повідомив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, за його словами, максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

Сирський повідомив, що наразі опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Також він зазначив, що продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що базова військова підготовка триває від 1 до 3 місяців. Однак період залежить від початкової підготовки чоловіка.