А ви знаєте, що означають українські слова "баляндраси" та "анітелень"? Мало хто вгадує

У нашій мові є багато цікавих слів

Українська мова настільки багата, що іноді навіть тим, хто добре нею володіє, важко дати відповідь, що означає те чи інше слово. Це не привід відмовлятися від таких самобутніх виразів, а причина дізнатися про їхній зміст.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла у своєму Instagram про кілька цікавих українських слів. Їх використання зробить вашу мову більш виразною та оригінальною.

1. Баляндраси — пусті, веселі розповіді. Розмови про щось смішне

2. Лементувати — голосно говорити, галасувати, кричати

3. Анітелень — ані слова, ані звуку

4. Руханка — фізичні вправи для зміцнення здоров’я

5. Хутко — дуже швидко

У коментарях її підписники зазначили, що більшість цих слів чують уперше, але надалі використовуватимуть їх. Іншим вони знайомі.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймилозвучніші лайливі вирази в українській мові. Вони без образи опонента допоможуть вам перетворити будь-яку суперечку на жарт. Ці висловлювання можуть підкреслити як обурення, так і неправоту співрозмовника, чи негативне ставлення до нього.