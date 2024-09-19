А вы знаете, что означают украинские слова "баляндраси" и "анітелень"? Угадывают немногие
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В нашем языке есть много интересных слов
Украинский язык настолько богат, что иногда даже те, кто хорошо им владеет, затрудняется с ответом, что означает то, или иное слово. Это не повод отказываться от таких самобытных выражений, а причина узнать их смысл.
Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис рассказала в своем Іnstagram о нескольких интересных украинских словах. Их использование сделает вашу речь более выразительной и оригинальной.
1. Баляндраси — пустые, веселые рассказы. Разговоры о чем-то смешном
2. Лементувати — громко говорить, шуметь, кричать
3. Анітелень — ни слова, ни звука
4. Руханка — физические упражнения для укрепления здоровья
5. Хутко — очень быстро
В комментариях ее подписчики отметили, что большинство этих слов слышат впервые, но будут их использовать. Другим же они знакомы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых благозвучных ругательствах в украинском языке. Они без оскорбления оппонента помогут вам превратить любой спор в шутку. Эти высказывания могут подчеркнуть не только возмущение, но и неправоту собеседника или негативное отношение к нему.