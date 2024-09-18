Відставка Кулеби: що міністр сприйняв як недружній крок і до чого тут Залужний

Ексглаві МЗС пропонували також зробити та очолити мультипосольство у Брюсселі, але він вирішив відмовитися

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який 4 вересня подав у відставку, нібито хотів стати послом у Британії. Раніше на це місце вже відправили колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це сказали джерела "Телеграфа" у матеріалі: "За крок від бунту? Як Банкова домовлялася з Радою щодо Кабміну і якого голосування бояться нардепи".

"Кулеба останні два місяці (під час кадрових перестановок у Кабміні, — Ред) вже не працював. Він хотів поїхати послом до Британії, але туди відправили Залужного. Діма сприйняв це як недружній крок. Останньою краплею стали його незрозумілі заяви в Польщі ", — сказав співрозмовник "Телеграфа".

При цьому тоді ж в ефірі телемарафону Кулеба говорив таке:

"Ми з Валерієм Федоровичем (Залужним, — Ред.) мали кілька розмов, з яких я переконався, що душа у нашого генерала лежить до дипломатичної роботи. У нього й профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра зі спеціальності міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", — наголошував міністр.

Крім того, Кулебі пропонували зробити та очолити мультипосольство у Брюсселі, але він відмовився.

До речі, за день до заяви Куліби у відставку подали міністр юстиції Денис Малюська, голова Мінстратегпрому Олександр Камишин, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віцепрем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина та віцепрем'єр Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ озвучували версію звільнення Дмитра Кулеби. На їхню думку, причина того, що міністр вирішив піти у відставку, може у тому, що його заклики до Заходу про посилення підтримки залишилися непочутими.