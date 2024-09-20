Зеленский обновил состав Ставки: кто пришел, а кто покинул Президента

Зеленский подписал соответствующий Указ

Президент Украины Владимир Зеленский провел обновление состава Ставки Верховного Главнокомандующего. В нее вошли новые министры, которые недавно заняли свои должности в правительстве.

Соответствующий Указ №640/2024 подписал глава государства 19 сентября 2024 года. Документ появился на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего введены три новых члена. Среди них — Алексей Кулеба, занимающий должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины и Министра развития общин и территорий Украины. Также в состав Ставки вошел новоназначенный Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также в состав Ставки ввели Германа Сметанина, возглавляющего Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Кроме того, Указом утверждено вхождение в состав Ставки Александра Камышина, занимающего должность Советника Президента Украины по стратегическим вопросам. Напомним, ранее он был главой Минстратегпрома, а теперь он также назначен на должность члена наблюдательного совета "Укрзалізниці".

В то же время из состава Ставки выведен Дмитрий Кулеба, ранее занимавший должность Министра иностранных дел Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, что Кулеба опубликовал первое видео после увольнения. Сеть была в восторге от его футболки.