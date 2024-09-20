Росія перетворює Луганщину на смітник: що відбувається

Про проблему розповів голова Луганської обласної військової адміністрації

Росія планує щорічно звозити сотні тисяч тонн сміття до окупованої Луганської області. Вже два роки на словах існує проєкт будівництва шести всеросійських звалищ на території так званої ЛНР, а на ділі туди просто звозять гори відходів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він додав, що за цей час визначилися тільки з точним місцем розташування одного зі звалищ і пообіцяли виділити 160 мільйонів рублів на проєкт.

"Звозити сміття туди планують як із захоплених територій, так і з сусідніх регіонів Росії. Щороку – по 350 тисяч тонн. А поки що окупанти обмежилися утворенням штабу з вирішення питань у сфері обігу твердих комунальних відходів, завданням якого є залишити вирішення цієї проблеми на регіональному рівні", — розповів деталі Лисогор.

Варто зазначити, що на звалище росіяни вирішили перетворити не лише Луганщину, а й окуповану частину Донецької області. Туди вони звозять сміття з Ростовської області. Там просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 14 вересня, на території тимчасово окупованого Луганська спалахнула сильна пожежа. Величезний стовп диму було видно з різних куточків міста.