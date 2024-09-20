В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

Исключение сделали только для некоторых лиц

В Украине было решено ограничить использование Telegram в органах государственной власти. Также использование этого мессенджера будет ограничено в военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Соответствующее решение в четверг, 10 сентября, во время своего заседания принял Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК). Это ключевой орган координации и контроля в области кибербезопасности.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram. По его словам, враг может читать даже удалённые сообщения, а также просматривать персональные данные.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова. Но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Буданов.

В свою очередь представители СБУ и Генштаба ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак. Кроме того, мессенджер используют для распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", — подчеркнули в НКЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант – запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.

Глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель заявил, что в Украине нужно запретить популярную сеть Telegram на время военного положения. По его мнению, она помогает россиянам проводить информационные операции.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.