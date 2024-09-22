У Києві нарешті є чим дихати, але тепер виникла інша проблема

Екологи відзвітувались, що відбувається в Україні

Станом на вечір 22 вересня якість повітря в Києві та його околицях покращилася. Наразі спостерігається низький рівень забрудненості повітря.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Відомство посилається на моніторингові дописи місцевої влади та громадських організацій.

"Наразі спостерігається низький рівень забрудненості повітря", — йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер.

Попередні рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але у відомстві порадили звертати увагу на своє самопочуття.

Не встиг Київ та область оговтатись від новин про погану якість повітря, так знову пишуть про забруднення річок. Так у місті Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається.

"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю — до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", — написали в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Окрім цього, на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

Покращення фіксується по пункту с. Чумакове — прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній.

Раніше "Телеграф" показав пожежі у Київській області, які утворили погіршення якості повітря.