Может ли получить отсрочку отчим погибшего или без вести пропавшего военного

Близкие родственники павшего могут мобилизоваться добровольно

Во время всеобщей мобилизации родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих имеют право на отсрочку и выезд за границу. Однако это право не распространяется на отчима павшего военного.

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, что отчим не входит в категорию близких родственников. Поэтому мужчина не сможет оформить такую отсрочку.

Закон определяет, что мобилизации не подлежат супруг, сын, дочь, отец, мать, а также родные братья и сестры погибшего. Они могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

Напоминаем, что в Украине вернули право на отсрочку от мобилизации тем военнообязанным, чьи неполнородные брат или сестра погибли/пропали без вести на войне. Соответствующий закон, ранее принятый Верховной Радой, вступил в силу 7 сентября.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет в случае неполнородных братьев или сестер.

Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Отметим, что неполнородные братья или сестры — это те, кто имеет общего только одного родителя. То есть они могут быть связаны между собой либо за отцом, либо за матерью.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки. Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление, то его не могут вызвать на ВЛК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление, ситуация другая.