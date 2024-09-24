Лето еще не ушло? Что обещают синоптики украинцам на среду 25 сентября

В Украину идет циклон из Скандинавии Brigitta, однако на остальной территории страны еще будет сохраняться антициклон

В среду, 25 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода, но в некоторых областях местами пройдут дожди, вероятно, с грозами. Это связано с циклоном Brigitta, уходящим из Скандинавии.

Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет почти летней, предполагается +23…+28 градусов, а на западе +21…+24 градуса. В то же время в Киеве температура воздуха будет до +26 градусов, то есть погода обещает быть теплой и солнечной.

"Атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta, будет ухаживать завтра за Украиной — в наших западных областях местами пройдут дожди, вероятно с грозами. Однако остальная территория Украины все еще будет принадлежать антициклону", — пишет Диденко.

Кроме того, синоптик опубликовала фото погоды на Украине завтра, 25 сентября.

Также Диденко добавила, что ощутимое похолодание в Украине начнется ориентировочно 29 сентября, но до окончательного понижения температуры воздуха пока далеко.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что народный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в конце сентября 2024 года. Он подчеркнул, что в ближайшую неделю значительных дождей не предвидится. Однако умеренные осадки будут наблюдаться временами в западной части страны.