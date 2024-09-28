Поїздка в Штати - лише красива презентація? На фронті на це болісно реагують - Володимир Омелян
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Колишній міністр інфраструктури України, який захищає Україну, про результати візиту Зеленського у США:
Я, як і більшість притомних людей, з полегшенням зітхнув, коли все ж відбулася зустріч Зеленського і Трампа.
Але, скромно нагадаю, що українська делегація їздила у США не для того, щоб впродовж доби посваритися, а потім примиритися з республіканцями.
Весь серпень і вересень ми слухали історію про якийсь дуже таємний, але надзвичайно дієвий План Перемоги.
5 пунктів і жопіздан!
У режимі онлайн вся нація, затамувавши подих спостерігала, як він готується: 30%…60%…90%… Loaded!
У більшості, можливо через рекламу, склалося враження, що Президент сам написав, домовився, приїхав, підписав і ми вʼє@али!
І у всіх зараз смузі-шампанське…
Воно, звісно, прикольно, хіба вперше НЕ пʼємо каву в Криму?!
Але проблема у тому, що на фронті теж на цю дурню болісно реагують.
Якийсь батальйон дуже чекає Абрамс, інший хоча б пару саушок, решта: б/к, дрони, РЕБи, броню…
І всі питають: де наші ракети і геймченджери F-16?
Це — абсолютно чіткий і простий План Перемоги на декілька км фронту. Є забезпечення — батальйон цілий і тримає стрій, немає: ми загинули і оборона відходить на нові, непідготовлені рубежі.
Отже, поїздка в Штати — це було не формальне узгодження Плану Перемоги, який мав бути раніше погодженим в робочому порядку, а просто красива презентація чергової ідеї ноунейма і тепер ми чекаємо на відповідь?
Тобто, завтра перелому на полі бою не буде?
І, соррі, а тепер що і коли ми будемо чекати?
А захищеною електронкою не можна було його переслати, якщо через півгодини після передачі над ним буде працювати купа людей?
Сподіваюся, всі досвідчені позитивні експерти телемарафону, Квартал 95 і численна зелена челядь вже записалася добровольцями на фронт.
Вибачте за відвертість, але з цими краще вже не буде.
Winter is coming.
П.С. Єдине, що йде чітко — це переговори про транзит російського газу і нафти територією України. На кону 11 млрд. дол. для Кремля, щоб витратити на війну проти нас, і відкат тим, хто про це домовляється
Джерело: Facebook Володимира Омеляна
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