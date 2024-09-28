Колишній міністр інфраструктури України, який захищає Україну, про результати візиту Зеленського у США:

Я, як і більшість притомних людей, з полегшенням зітхнув, коли все ж відбулася зустріч Зеленського і Трампа.

Але, скромно нагадаю, що українська делегація їздила у США не для того, щоб впродовж доби посваритися, а потім примиритися з республіканцями.

Весь серпень і вересень ми слухали історію про якийсь дуже таємний, але надзвичайно дієвий План Перемоги.

5 пунктів і жопіздан!

У режимі онлайн вся нація, затамувавши подих спостерігала, як він готується: 30%…60%…90%… Loaded!

У більшості, можливо через рекламу, склалося враження, що Президент сам написав, домовився, приїхав, підписав і ми вʼє@али!

І у всіх зараз смузі-шампанське…

Воно, звісно, прикольно, хіба вперше НЕ пʼємо каву в Криму?!

Але проблема у тому, що на фронті теж на цю дурню болісно реагують.

Якийсь батальйон дуже чекає Абрамс, інший хоча б пару саушок, решта: б/к, дрони, РЕБи, броню…

І всі питають: де наші ракети і геймченджери F-16?

Це — абсолютно чіткий і простий План Перемоги на декілька км фронту. Є забезпечення — батальйон цілий і тримає стрій, немає: ми загинули і оборона відходить на нові, непідготовлені рубежі.

Отже, поїздка в Штати — це було не формальне узгодження Плану Перемоги, який мав бути раніше погодженим в робочому порядку, а просто красива презентація чергової ідеї ноунейма і тепер ми чекаємо на відповідь?

Тобто, завтра перелому на полі бою не буде?

І, соррі, а тепер що і коли ми будемо чекати?

А захищеною електронкою не можна було його переслати, якщо через півгодини після передачі над ним буде працювати купа людей?

Сподіваюся, всі досвідчені позитивні експерти телемарафону, Квартал 95 і численна зелена челядь вже записалася добровольцями на фронт.

Вибачте за відвертість, але з цими краще вже не буде.

Winter is coming.

П.С. Єдине, що йде чітко — це переговори про транзит російського газу і нафти територією України. На кону 11 млрд. дол. для Кремля, щоб витратити на війну проти нас, і відкат тим, хто про це домовляється

Джерело: Facebook Володимира Омеляна