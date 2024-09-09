Кадрові зміни та реорганізація роботи: новий голова МЗС взявся за роботу

МЗС повинно відповідати реаліям країни, яка веде війну, заявив новий міністр

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга озвучив свої перші кадрові рішення на посаді. В першу чергу він відкликав з Грузії тимчасового повіреного України Михайла Харишина, а також вніс подання на звільнення заступника міністра Ірини Боровець.

Про це сам Сибіга повідомив після проведення першої наради з українськими послами та генеральними консулами. За його словами, МЗС повинно відповідати реаліям країни, яка веде війну та втілювати практики сучасної дипломатії, кожен дипломат, який цього не розуміє, відправляється на вихід.

"Наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет – це зброя та інші потреби ЗСУ. Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно… Озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України. Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії. Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", – сказав він.

Сибіга додав, що кожен посол не повинен вичікувати вказівок з центру, а діяти ініціативно, не боятися брати на себе відповідальність. Послів, які не здатні цього зробити, нічого доброго не очікує.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня Верховна Рада відправила главу МЗС Дмитра Кулебу у відставку. Він очолював міністерство з 2020 року. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.

Новим міністром став Андрій Сибіга, який до цього був заступником глави МЗС, а також послом у Туреччині.