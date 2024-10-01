Бомбы для Украины и не только: Пентагон заключил выгодный контракт с Boeing, что известно

Финансирование на 2024 и 2025 годы было уже частично выделено

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт с рядом компаний для проведения исследований и разработок в рамках Информационно-аналитического центра Пентагона. Сумма контрактов — более 33 млрд долларов.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Пентагона. В числе компаний, которые получили контракты, — American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие.

Известно, что работы будут выполняться в разных местах, которые указаны в индивидуальных заказах. Как ожидается, они будут завершены 29 сентября 2027 года.

Также компании, включая Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, также получили аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 миллиардов долларов. Финансирование на 2024 и 2025 годы было уже частично выделено.

При этом, компания Boeing заключила контракт на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Эти работы будут продолжаться до 2035 года. Они будут включать поставки для иностранных военных заказчиков, таких как Япония, Болгария и Украина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получит от США "умные" авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Что о них известно.