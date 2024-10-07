Похолодание станет еще более суровым? Когда в Украине заснежит

Уже с воскресенья в Украине начнется постепенное похолодание

Циклон, принесший в Украину дожди, наконец-то отступает. Но долго радоваться не придется. Уже со следующих выходных ожидается постепенное похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко. Она предупредила украинцев о резких изменениях погоды, которые ждут нас в ближайшее время.

По словам Диденко, 8 октября циклон, обуславливавший дождливую погоду во многих областях Украины, покинет пределы нашей страны. После этого Украина окажется между двумя циклоническими системами – циклоном Finny на северо-востоке и циклонической областью с центром Gerda над Великобританией. В то же время, на погоду будет влиять сухой антициклон, расположенный над Черным морем.

Среда и четверг, 9-10 октября, обрадуют украинцев сухой и даже солнечной погодой. Температура воздуха повысится до +18…+24 градусов. Однако уже с воскресенья, 13 октября, в Украине начнется постепенное похолодание.

Наталья Диденко предупреждает, что к концу следующей недели, 17-18 октября, похолодание может усилиться. В этот период ожидаются заморозки, а в некоторых регионах возможно выпадение мокрого снега. Синоптик отмечает, что этот прогноз является ориентировочным, и рекомендует следить за ежедневными уточнениями.

Прогноз осадков в месяц по данным Ventusky

Такие резкие изменения погоды типичны для осеннего периода в Украине. Переход от теплой и сухой погоды к холодной и влажной часто происходит довольно быстро. Это связано с изменением воздушных масс и движением циклонов и антициклонов. Поэтому выпадение мокрого снега в середине октября также не является чем-то необычным для нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем удивит погода в начале октября в Украине. В части областей осадки будут выпадать чаще, а в некоторых они будут в дефиците.