Предки имели магические способности, если фамилия звучит так: проверьте свою

Они встречаются и сейчас

Украинские фамилии могут много рассказать о корнях своих носителях. Некоторые говорят, что предки любили выпить, а другие указывают, что они обладали магическими способностями.

Такие люди занимались гаданиями, умели предсказывать будущее и предупреждать об опасности, а также исцелять болезни. Гадать по-украински — "ворожити", предсказывать будущее — "віщувати", "знахар" — это человек, который обладает сверхъестественным, магическим знанием и использует его для лечения и помощи людям и защиты от колдовства. Существует ряд украинских фамилий, которые образованы от этих слов, информацию о них публикует сайт "Рідні". С высокой долей вероятности, первый носитель таких родовых имен имел отношение к магии.

Самая распространенная среди них — Ворожбит, ее носителей в Украине насчитывается 848. Фамилию Ворожко носят 553 человека, а родовое имя Ворожка имеют 118 людей. Редкую в наши дни фамилию Ведьма носят 23 человека.

Какие еще фамилии давали гадалкам, целителям и знахарям:

Вищун

Вищук

Вищунов

Видьмаченко

Видьманов

Ворожильник

Знахарчук

Знахарук

Знахаренко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучат самые длинные имя и фамилия в Украине. В них более 100 букв.