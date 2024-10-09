Укр

Предки имели магические способности, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гадалка Новость обновлена 09 октября 2024, 09:02
Гадалка. Фото Freepik/ИИ

Они встречаются и сейчас

Украинские фамилии могут много рассказать о корнях своих носителях. Некоторые говорят, что предки любили выпить, а другие указывают, что они обладали магическими способностями.

Такие люди занимались гаданиями, умели предсказывать будущее и предупреждать об опасности, а также исцелять болезни. Гадать по-украински — "ворожити", предсказывать будущее — "віщувати", "знахар" — это человек, который обладает сверхъестественным, магическим знанием и использует его для лечения и помощи людям и защиты от колдовства. Существует ряд украинских фамилий, которые образованы от этих слов, информацию о них публикует сайт "Рідні". С высокой долей вероятности, первый носитель таких родовых имен имел отношение к магии.

Самая распространенная среди них — Ворожбит, ее носителей в Украине насчитывается 848. Фамилию Ворожко носят 553 человека, а родовое имя Ворожка имеют 118 людей. Редкую в наши дни фамилию Ведьма носят 23 человека.

Какие еще фамилии давали гадалкам, целителям и знахарям:

  • Вищун
  • Вищук
  • Вищунов
  • Видьмаченко
  • Видьманов
  • Ворожильник
  • Знахарчук
  • Знахарук
  • Знахаренко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучат самые длинные имя и фамилия в Украине. В них более 100 букв.

Теги:
#История #Украинцы #Фамилии