Ощутимое похолодание накроет Украину: где ждать непогоду 11 октября

Синоптик рассказала о погоде в Украине в пятницу

После нескольких теплых дней погода в Украине снова испортится. В пятницу, 11 октября, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

На территорию нашей страны надвигается атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Запад Украины

Похолодание начнется с западных областей. Здесь температура воздуха снизится до +12…+16 градусов. На Буковине и Хмельнитчине будет немного теплее – до +19 градусов. Ожидаются дожди, которые будут постепенно распространяться на другие регионы.

Карта дождей в Украине на 11 октября по данным Ventusky

Север и центр

К вечеру пятницы дожди достанутся Житомирской, Винницкой, Киевской областей и даже запада Черкащины. На севере температура воздуха будет +19…+21 градус. В центральных областях будет теплее – до +20…+25 градусов.

Юг и восток

Юг и восточные регионы Украины пока будут оставаться в зоне сухой погоды. Здесь будет теплее всего – до +20…+25 градусов на юге и +20…+23 градуса на востоке.

Погода в Киеве

В Киеве 11 октября в течение большей части суток будет сухо. Однако вечером ожидается приход холодного дождливого фронта. Поначалу пройдут небольшие дожди, но в субботу, 12 октября, они усилятся. Температура воздуха в столице Украины в пятницу будет составлять от +13 ночью до +21 градуса днем.

Погода в Украине 11 октября по данным Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что этот атмосферный фронт только начало изменения погоды. Уже в воскресенье похолодание охватит всю территорию страны. Температура воздуха снизится на несколько градусов во всех регионах.

Несмотря на ухудшение погоды, синоптики уверяют, что это типичное явление для осени. Такие колебания температуры и приход атмосферных фронтов – обычная вещь для октября в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут похолодание, заморозки и мокрый снег. Холодный фронт ворвется в Украину еще до конца текущей недели.