Лето прощается с украинцами: какой будет погода в Украине на выходных

Стоит иметь при себе зонтик

В этом году осень удивляла украинцев продолжительным почти летним теплом. Однако уже на следующих выходных в Украину придет заметное похолодание.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 12-13 октября в большинстве регионов Украины воздух прогреется не выше 13-17 °C. А в некоторых областях пройдут дожди.

Запад Украины

В субботу, 12 октября, в западных областях будет облачно с прояснением. Температура воздуха будет колебаться от +11 до +15 °C. Также ожидается ветер с порывами до 10 м/с.

В воскресенье, 13 октября, на западе также будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Темпера будет +13-16°C. Вновь будет донимать ветер 5-10 м/с.

Север Украины

В субботу, 12 октября, в северных областях температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 °C. Возможен дождь. Порывы ветра могут достигать 7-13 м/с.

В воскресенье, 13 октября, на севере будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 °C. Также ожидается ветер с порывами 12 м/с.

Восток Украины

В субботу, 12 октября, в восточных областях ожидается переменная облачность, в Сумской и Полтавской области возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 °C. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 13 октября, на востоке будет облачно, местами возможны дожди. Также заметно похолодает до +9–12 °C. Вновь будет донимать ветер 7-12 м/с.

Юг Украины

В субботу, 12 октября, в южных областях ожидаются дожди, местами значительные. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +22 °C. Также ожидается ветер с порывами 12 м/с.

В воскресенье, 13 октября, на юге будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Температура воздуха снизится до +12-17 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут похолодание, заморозки и мокрый снег. Холодный фронт ворвется в Украину еще до конца текущей недели.