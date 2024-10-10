В Україні різко збільшили військовий збір: нардеп розповів, коли він знову зменшиться (відео)

Потрібно дочекатися певного моменту

У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроект №11416-д про збільшення податків і підвищила для населення військовий збір із 1,5% до 5%. Не зважаючи на це, нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук запевняє, що після завершення війни податки в Україні обов'язково зменшаться.

Про це він повідомив в ефірі "Новини LIVE". На думку Камельчука, після війни військовий збір буде зменшений до звичних 1,5%.

ВР ухвалила законопроект про збільшення податків. Одним із найбільш обговорюваних у суспільстві пунктів стало підвищення військового збору з 1,5% одразу до 5%. За рішенням Верховної Ради, цей податок залишиться на рівні 1,5% виключно для військовослужбовців.

На думку ж нардепа від партії "Слуга народу" Юрія Камельчука, це рішення є "тимчасовим" і військовий збір буде знову знижено до рівня 1,5% після завершення війни. Про це він із впевненістю заявив журналістам.

"Коли закінчиться війна і настене мир, то ці податки перестануть існувати. Цих 3,5% додаткових не буде. Це прописано в законі. Це лише на період дії воєнного стану. Пізніше їх буде змінено до початкового рівня", — підкреслив нардеп.

Що передбачає законопроект щодо збільшення податків:

підвищення воєнного збору з 1,5% до 5% (за винятком військових);

встановлення військового збору на суму 1% від доходу для ФОП 3 групи;

встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

У законопроекті передбачено збільшення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного року.

Нагадаємо, що новий законопроект про підвищення податків розкритикувало Юридичне управління Ради, адже він не відповідає Конституції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через підвищення податків "заднім числом" у жовтні українці можуть отримати менші зарплати. Як це виглядатиме на практиці, пояснив народний депутат Ярослав Железняк.