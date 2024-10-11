В тестах по истории Украины появятся новые вопросы: Лисовой анонсировал изменения

Изменений следует ожидать уже в ближайшем будущем

В пятницу, 11 октября, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о том, что в школьных тестах по предмету "История Украины" будут добавлены вопросы по истории Руси-Украины. Данную инициативу поддержало не только Министерство образования, но и Украинский центр оценивания качества образования.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в YouTube ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Что касается истории Руси-Украины, предложение нами поддержано, принято. С Украинским центром оценивания качества образования мы отработали эту позицию: до 10 процентов в тестах по истории будет добавлено именно из периода истории Руси-Украины", — сказал Лисовой.

Министр подчеркнул, что хоть в тестах по истории вопросов на тему периода Руси-Укрины и станет больше, но общее количество заданий не увеличится. Время, отведенное на прохождение теста, также останется без изменений.

Напомним, в Украине реформируют старшую школу. Обучение после 9 класса делят на академическое и профессиональное. Первое направление – для тех, кто собирается поступать в вузы. Второе — для тех, кто предпочел бы получить навыки, которые помогут начать работать.

Академическое обучение будет проходить в отдельных крупных лицеях. Учащиеся будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля. Например, ученик с физического сможет изучать музыку или искусство, а ученик с филологического — физику в жизни или теорию появления вселенной.

Профессиональное — позволит ученикам развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты будут практически овладевать профессией, а также изучать предметы, которые непосредственно связаны с будущей специальностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Минобразования сделали тревожное заявление о выезде старшеклассников за границу. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой пожаловался, что в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Он добавил, что западное образование частично мифологизировано.