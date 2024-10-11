Telegram запретили в одной из областей Украины, но не для всех

Все из соображений безопасности

Во Львовской области запретили пользоваться мессенджером Telegram на служебных устройствах. В частности, его нельзя устанавливать на телефон, компьютер.

Как отметили в пресс-службе Львовской ОВА, это решение принято полностью из соображений безопасности в условиях войны.

"Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку безопасность информационных систем и данных является приоритетом для нашей страны, особенно в условиях войны. Ограничение использования Телеграма позволит значительно снизить риски киберугроз со стороны врага", — сказал начальник управления по вопросам цифрового развития ЛОВА Максим Столярчук.

По его словам, в администрации уже предприняты все действия по обеспечению нововведения. Все служебные устройства чисты от Telegram. С помощью этих мессенджеров запрещено передавать любую служебную информацию.

Также были проведены разъяснительные процедуры со служащими. В рамках технических мероприятий в локальной сети администрации реализовали ограничения по установке и использованию как клиентской версии, так и веб-версии Телеграмм.

Однако ЛОВА так и продолжит публиковать информацию в своем канале в Telegram, это же касается и сотрудничества с другими госучреждениями, которые коммуницируют через указанный мессенджер.

Напомним, что в Верховной Раде уже начали ограничивать работу Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ограничат использование Telegram, но не для всех.