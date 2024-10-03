Незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану: чим це загрожує військовозобов'язаним

Відповідальність може бути як адміністративною, так і кримінальною

Під час воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак деякі намагаються незаконно перетнути державні межі.

Юрист Марія Ганіна АБ "Романа Сацика" розповіла у коментарі для РБК-Україна, які наслідки чекають на тих, хто порушує цей закон. Все залежить від обставин порушення.

За словами юристки, відповідальність за спробу або факт незаконного перетину кордону може бути як адміністративною, так і кримінальною. Адміністративні покарання включають штрафи від 3400 до 13600 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Якщо порушення повторюється, санкції можуть бути жорсткішими.

Що відбувається після фіксації правопорушення

Ганіна пояснює, що складання протоколу про адміністративне правопорушення часто супроводжується адміністративним затриманням особи. Якщо чоловік, який намагався перетнути кордон, порушив правила військового обліку (наприклад, не має військово-облікового документа або не замінив приписне посвідчення на військовий квиток), його можуть доставити до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з'ясування всіх обставин.

Кримінальна відповідальність

У випадку використання підроблених документів або спроби дати хабар, відповідальність може стати кримінальною. Зокрема, за ухилення від мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, щоб законно виїхати за кордон, громадянину призовного віку потрібно мати документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації.

Нормативні акти, що регулюють порядок виїзду за кордон, не містять прямої вимоги щодо пред'явлення документа, що підтверджує право на відстрочку. Водночас перелік необхідних документів для перетину меж держави визначено чітко:

супровід дружини з інвалідністю;

перетин кордону особою з інвалідністю;

супровід особи, яка потребує постійного догляду;

супровід дитини з інвалідністю або дитини, хворої на тяжкі захворювання;

супровід одного з батьків чи батьків дружини з інвалідністю І чи ІІ групи;

супровід особи, визнаної судом недієздатною.

Право на перетин кордону мають також інші військовозобов'язані особи, які не підлягають мобілізації. Тобто, навіть якщо ви отримали відмову в одному пункті пропуску, варто знати, що законодавство не позбавляє права повторно звернутися в іншому місці з повним пакетом необхідних документів.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон. Це стосується деяких студентів.