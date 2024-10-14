Безпека українських дипломатів під загрозою: у МЗС ухвалили важливе рішення

Десятки дипустанов отримали анонімні повідомлення

У понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилася серія "замінувань". Крім того, анонімні листи про замінування будівель отримали й закордонні дипломатичні установи України, всього зафіксовано понад шість десятків таких випадків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України. Там зазначили, що подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. У міністерстві наголосили, що дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.

"У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок. Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет", — сказано в повідомленні.

Водночас у МЗС уточнили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. За даними міністерства, робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі.

"Міністерство закордонних справ України перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві невідомі попередили про замінування одного з ТЦК. Працівників та відвідувачів довелося швидко евакуювати на вулицю.