Безопасность украинских дипломатов под угрозой: в МИД приняли важное решение

Десятки дипучреждений получили анонимные сообщения

В понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась серия "заминирований". Кроме того, анонимные письма о заминировании зданий получили и зарубежные дипломатические учреждения Украины, всего зафиксировано более шести десятков таких случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Там отметили, что подобные письма получили и структурные подразделения МИД.

В связи с этим министр иностранных дел Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. В министерстве подчеркнули, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности.

"В единичных случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок. Приносим извинения гражданам Украины за неудобства. Ваша безопасность — это наш приоритет", — говорится в сообщении.

В то же время в МИД уточнили, что волна анонимных сообщений о заминировании никак не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. По данным министерства, работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме.

"Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и целей скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестные предупредили о заминировании одного из ТЦК. Работников и посетителей пришлось быстро эвакуировать на улицу.