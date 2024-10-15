Ув'язнені зможуть покидати колонію: кому і за яких умов це дозволятимуть

Виїзди будуть дозволені лише по території України

У вівторок, 15 жовтня, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, згідно з яким деяким ув'язненим можуть дозволити тимчасово залишати колонію. Документ передбачає чіткі умови та обмеження для таких короткочасних виїздів.

Зокрема, пропонується дозволити засудженим виїжджати за межі виправного закладу у разі смерті або тяжкої хвороби родичів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За новими правилами, ув'язнені зможуть ненадовго виїжджати з колонії у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича. Це стосується засуджених у колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами, а також тих, хто перебуває на соціальній реабілітації у колоніях мінімального та середнього рівня безпеки.

Ув’язненим цих категорій можуть дозволити залишати колонію на сім діб (або менше), не враховуючи часу на дорогу. Важливо, що виїзди будуть дозволені лише по Україні, крім окупованих територій. Для інших засуджених також передбачається можливість короткочасних виїздів, але на значно менший термін — не більше однієї доби, не рахуючи часу на дорогу (до трьох діб).

Крім того, буде різниця у правилах пересування. Ув'язнені з легшими умовами зможуть їздити самі, а інші — лише з охороною. Усі витрати на такі поїздки мають оплачувати самі засуджені, їхні родичі або інші люди. Це стосується і транспорту, і інших витрат колонії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи допоможе Україні мобілізація ув'язнених і чим це відрізняється від ПВК Вагнер. Згідно з положеннями нового закону, засуджені можуть вступити до лав армії лише на добровільній основі, підписавши контракт з ЗСУ.