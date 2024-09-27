Юрист назвав вартість утримання кожного ув'язненого в Україні - ви будете здивовані (інфографіка)

За сім років ці витрати збільшились у 3,3 рази — з 4258 гривень на місяць у 2016 році до 14165 гривень у 2023 році

В Україні середньомісячні витрати на утримання увʼязнених складають 14165 грн, що вдвічі більше за мінімальну зарплату. Ці кошти йдуть на утримання персоналу кримінально-виконавчої служби.

Про це розповів адвокат, Заслужений юрист України Володимир Богатир у коментарі УНН, спираючись на дані надані Мінюстом. За його словами, однією із соціальних гарантій, що має забезпечувати можливість для кожного заробляти собі на життя, є мінімальна зарплата. Але в Україні вартість життя ув’язненого вдвічі більша за мінімум, який держава гарантує вільній людині.

"Середньомісячні витрати на утримання засуджених та осіб, узятих під варту, в розрахунку на одну особу надали на наш запит у Міністерстві юстиції України, до складу якого сьогодні входить також Державна кримінально-виконавча служба", — повідомив юрист.

За словами Володимира Богатиря, за сім років ці витрати збільшились у 3,3 рази — з 4258 гривень на місяць у 2016 році до 14165 гривень у 2023 році.

Він каже, що розмір мінімальної місячної зарплати, який щороку визначається у Державному бюджеті України, також зростав, але завжди був меншим (приблизно у два рази) за витрати на утримання ув’язнених.

"Чому так? Адже потреб у вільної людини, яка до того ще й працює аби прожити, об’єктивно більше ніж в тих, що перебуває у місцях несвободи. Крім витрат на їжу, одяг та житло (чим забезпечені ув’язнені) працівник має опікуватися своїми дітьми або батьками, якось достойно реалізовувати право на відпочинок, відкладати щось на майбутнє", — пояснює адвокат.

За його словами, річ у тім, що у витрати на ув’язнених, крім задоволення їхніх потреб, також закладаються видатки на утримання та соціальний захист персоналу кримінально-виконавчої служби, забезпечення оперативно-службової діяльності, а також видатки на матеріально-технічне забезпечення діяльності установ і органів ДКВС, оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв тощо.

Богатир також звернув увагу на Розподіл видатків Державного бюджету України на 2024 рік (додаток 3 до Закону про Держбюджет), де можна побачити, що бюджетною програмою 3601020 "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України" разом загальний і спеціальний фонди за цією програмою складають суму в 8,7 млрд грн. Левова частина (99,5%) — це видатки споживання.

"Комунальні послуги та енергоносії забирають 912,1 млн грн (10,4%), а на оплату праці йде 6,1 млрд грн (69,7% від усіх витрат). Тобто більша частина вартості утримання ув’язненого — це утримання персоналу кримінально-виконавчої служби. Скільки насправді коштів на життя лишається засудженим та особам, узятим під варту, — залишається лише здогадуватися", — додав Богатир.

Юрист зазначає, що порівняно із попереднім роком, видатки на оплату праці за бюджетною програмою 3601020 у 2024 році зросли на 1,18 млрд гривень, або на 24%. У той час як мінімальна зарплата (станом на 1 січня) — лише на 6% (з 6700 до 7100 грн).

"Логіка цифр вказує на те, що держава більше опікується працівниками установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби, аніж соціальними гарантіями своїх пересічних громадян. Чому так питання до тих хто зараз відповідає за правову та економічну політику в країні", — підсумував юрист.

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