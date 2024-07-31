Є і вбивці: до армії України мобілізували вже тисячі в'язнів, за якими статтями вони сиділи

В армію потрапили вже тисячі колишніх в’язнів

В Україні не так давно дозволили мобілізацію ув’язнених. З того часу лави армії поповнили вже тисячі громадян, що оступилися. У їхніх лавах, зокрема, є й убивці, але їх меншість.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, чиї журналісти встановили, хто всі ці люди. Так, спираючись на дані із судового реєстру, їм вдалося нарахувати 3611 мобілізованих. А це, до речі, вже понад 13% загальної кількості ув’язнених в українських колоніях.

З цього числа більшість громадян (1683) відбувала покарання за крадіжки. Ще 430 сиділи за грабіж, 403 особи були покарані за завдання тяжких тілесних ушкоджень своїм жертвам, а 309 отримали свої строки за розбій.

Втім, згідно з законом, мобілізуватися в армію зараз можуть і люди, які відбувають покарання і за більш тяжкі злочини, наприклад, вбивство. Такою можливістю спокутати свою провину, твердять журналісти, скористалися вже 38 людей.

Важливо: людина має бути засуджена лише за одне вбивство. Для людей, які вбили кількох громадян, шлях до армії закритий.

Серед таких громадян, наприклад, є 44-річний Олександр Грякало, засуджений на 9 років позбавлення волі за вбивство своєї дівчини у травні 2020 року. Тоді він у нетверезому стані просто забив її до смерті.

"У суді Грекало не визнав провини у вбивстві, хоча раніше вже неодноразово застосовував силу до дівчини і був за це засуджений у 2019 році на три роки випробувального терміну", — йдеться у матеріалі.

Також правом на мобілізацію скористався і Михайло Ковтун із Вінницької області, засуджений на 9 років за вбивство власної матері. Як встановив суд, він неодноразово застосовував насильство до матері та внаслідок чергового побиття у жовтні 2021 року вона померла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що комбат Третьої штурмової розповів, що дала армії мобілізація ув’язнених.