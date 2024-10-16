Херсон повністю знеструмлений: що трапилося і де ще немає світла (оновлено)

Коли повернеться електроенергія — поки що невідомо

Вранці 16 жовтня у Херсоні та деяких районах Миколаєва зникла електроенергія. Причини наразі встановлюються.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, все місто знеструмлено.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Слідкуйте за нашими оновленнями", — йдеться у повідомленні.

Водночас видання "Суспільне.Миколаїв" зазначає, що подібна ситуація трапилася у Миколаєві. Там нині знеструмлено частину районів.

Напередодні у прес-службі "Миколаївобленерго" повідомляли про знеструмлення за близько 20 адресами у зв’язку з ремонтними роботами.

З 09:00 до 17:00

– вул. Космонавтів;

- Пров. 10 Лінія;

- Пров. 2 Бульварний;

– вул. 10 Лінія;

– вул. 11 Лінія;

– вул. 12 Лінія;

– вул. 3 Поздовжня.

З 08:00 до 18:00

– вул. Колодязна;

– вул. 6 Слобідська;

– вул. 3 Військова;

– вул. Марка Кропивницького;

– вул. Космонавтів;

- Пров. 10 Лінія;

- Пров. 2 Бульварний.

З 08:00 до 19:00

- пр. Центральний;

– вул. Євгенія Єщенко;

– вул. П. Саксаганського;

– вул. Ігоря Бедяя;

– вул. Шевченка;

– вул. 1 Лінія;

– вул. А. Бердника;

– вул. Миколаївська.

Начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін також заявляв, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Камишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний сам обласний центр. За його словами, росіяни потрапили до об’єкту критичної інфраструктури й не тільки.

Також начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч на 16 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три БПЛА типу "Shahed 131/136".

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Віталій Кім сказав, що у Миколаєві виявили джерело аварії, через яку немає світла.

"Багато людей без світла. Знайшли точку аварії. Не приліт. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якого сценарію Україна може пройти зиму цього року без відключень світла.