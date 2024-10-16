Херсон полностью обесточен: что случилось и где еще нет света (обновлено)
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Когда вернется электроэнергия — пока неизвестно
Утром 16 октября в Херсоне и некоторых районах Николаева пропала электроэнергия. Причины в настоящее время устанавливаются.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, весь город обесточен.
"В Херсоне пропало электричество. Предварительно обесточенный весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями", — говорится в сообщении.
В то же время издание "Суспільне.Миколаїв" отмечает, что подобная ситуация случилась в Николаеве. Там в настоящее время обесточена часть районов.
Накануне в пресс-службе "Николаевоблэнерго" сообщали об обесточивании по около 20 адресам в связи с ремонтными работами.
С 09:00 до 17:00
– ул. Космонавтов;
– пер. 10 Линия;
– пер. 2 Бульварный;
– ул. 10 Линия;
– ул. 11 Линия;
– ул. 12 Линия;
– ул. 3 Продольная.
С 08:00 до 18:00
– ул. Колодезная;
– ул. 6 Слободская;
– ул. 3 Военная;
– ул. Марка Кропивницкого;
– ул. Космонавтов;
– пер. 10 Линия;
– пер. 2 Бульварный.
С 08:00 до 19:00
- пр. Центральный;
– ул. Евгения Ещенко;
– ул. П. Саксаганского;
– ул. Игоря Бедяя;
– ул. Шевченко;
– ул. 1 Линия;
– ул. А. Бердника;
– ул. Николаевская.
Начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин также заявлял, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Камышаны, Велетенское, Инженерное, Станислав, Днепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Саблуковка, Красный Маяк, Миловое Херсонской области и сам областной центр. По его словам, россияне попали в объект критической инфраструктуры и не только.
Также начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 16 октября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Обновлено
Виталий Ким сказал, что в Николаеве обнаружили источник аварии, из-за которой нет света.
"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", — объяснил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каком сценарии Украина может пройти зиму в этом году без отключений света.