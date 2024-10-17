На Николаевщине россияне ночью били по энергообъектам, часть жителей без света

В области работала ПВО

После того как 16 октября Херсон и некоторые районы Николаевской области были без света, в ночь на четверг, 17 октября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким. Он отметил, что в области работали Силы ПВО.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивания абонентов. Энергетики уже заживили большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября исчез свет в Херсоне и некоторых районах Николаева. Причина оказалась в аварии, не связанной с российскими обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября россияне атаковали Украину 56 беспилотниками. 22 вражеских БПЛА были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, еще 27 БПЛА были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны. В Киеве из-за падения обломков дрона повреждена многоэтажка, произошло возгорание на открытой местности, небольшой обломок упал на территорию детского сада.